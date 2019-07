O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, ameaçou o Irã neste domingo com "mais isolamento e sanções" depois de que Teerã confirmou que começará a enriquecer urânio em níveis não permitidos, apesar das críticas da comunidade internacional.

"A última ampliação de Irã de seu programa nuclear levará a um maior isolamento e sanções. As nações devem voltar à antiga política que proibia o enriquecimento ao programa nuclear do Irã. O regime iraniano, equipado com armas nucleares, representaria uma ameaça ainda maior para o mundo", tuitou o secretário de Estado dos Estados Unidos.