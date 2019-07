Morre aos 20 anos o astro do Disney Channel Cameron Boyce

O ator americano Cameron Boyce, astro do Disney Channel, morreu neste sábado, aos 20 anos, na cidade de Los Angeles, confirmou neste domingo o diretor Robert Iger.

"A Disney chora o desaparecimento de Boyce, que tinha muitos amigos, muito talento, coração e vida, e era muito jovem para morrer", tuitou Iger.

Segundo o site especializado em celebridades TMZ, Boyce, que se submetia a um tratamento médico, teve uma convulsão enquanto dormia. Ele era conhecido principalmente por seus papéis nas séries da Disney "Jessie", "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" e "Descendants".

No cinema, Boyce atuou no filme do francês Alexandre Aja "Mirrors" (2008).