Obras do arquiteto Frank Lloyd Wright entram para o Patrimônio Mundial

O museu Guggenheim de Nova York e outros sete prédidos do americano Frank Lloyd Wright, símbolos de sua "arquitetura orgânica", foram inscritos neste domingo no Patrimônio Mundial da Unesco, que destacou seu "forte impacto no desenvolvimento da arquitetuta moderna na Europa".

Quase todas concebidas e construídas na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, as obras "são uma amostra da arquitetura orgânica elaborada por Wright, que se caracteriza, principalmente, por um plano aberto, uma falta de clareza dos limites entre o exterior e o interior, e o uso inédito de materiais como aço e cimento", assinala o comunicado da Unesco.

Com a decisão de hoje, os Estados Unidos contam agora com 24 sítios na lista do Patrimônio Mundial. "Essas construções mostram a influência de Wright nos rumos da arquitetura no mundo inteiro", assinalou o Departamento de Estado americano.