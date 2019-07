Grécia vota em legislativas que preveem derrota de Tsipras

Os gregos foram às urnas neste domingo (7) para eleições legislativas antecipadas arriscadas para o primeiro-ministro Alexis Tsipras, que deve sair derrotado das urnas, como apontam as últimas sondagens.

De acordo com uma pesquisa de boca de urna feita após o fechamento das seções eleitorais, o partido conservador Nova Democracia (ND), liderado por Kyriakos Mitsotakis, teria vencido as eleições, derrotando a esquerda do premiê em final de mandato.

Mitsotakis, de 51 anos, teria obtido cerca de 40% dos votos contra seu principal adversário, que teria registrado apenas 28,5%.

As pesquisas mais recentes apontam que a sigla de direita deve conquistar uma maioria de 167 das 300 cadeiras do Parlamento grego. O Syriza passaria para a oposição, conservando 82 de seus atuais 144 assentos.

Três anos depois de assumir a liderança da sigla, Kyriakos Mitsotakis, visto como um reformista ligado ao mundo dos negócios, prometeu "relançar a economia" e "deixar a crise para trás".

Se confirmado, este resultado marcará o retorno dos partidos tradicionais na Grécia, após quatro anos de Tsipras no poder. O ainda primeiro-ministro é criticado por ter "traído" seus eleitores, ao dar continuidade aos ajustes econômicos.

Tsipras surgiu em pleno caos na Grécia, devido à crise da dívida e à cura de austeridade imposta por seus credores. O jovem líder da esquerda radical criou esperança em janeiro de 2015 em uma população atordoada.

Segundo analistas, porém, os eleitores não perdoam Tsipras por suas promessas não cumpridas, nem por suas duras medidas fiscais, ditadas pela União Europeia (UE) para evitar a possibilidade da saída de Atenas do bloco comunitário.

Depois de ter reeleito o premiê mais jovem da Grécia em 150 anos, em setembro de 2015, os gregos devem optar pela alternância, como vêm apontando todas as pesquisas.

Hoje de manhã, Tsipras votou no bairro de Kypseli, na capital, e pediu aos jovens que "não deixem os outros" decidirem sobre suas vidas.

Mitsotakis votou pouco depois em Paristeri, onde foi recebido com vaias por manifestantes de esquerda, rapidamente silenciados por seus correligionários que se dirigiram a ele como o novo primeiro-ministro.

"As gregas e os gregos têm o destino de seu país nas mãos", declarou o rival de Tsipras, após depositar sua cédula.

Após o duro fracasso nas eleições europeias e locais, entre final de maio e início de junho, Tsipras apostou alto e convocou eleições antecipadas, na esperança de reverter a onda de insatisfação. Em tese, seu mandato termina em outubro.

Se a diferença nos resultados for muito estreita, o ND deve formar uma coalizão para governar, provavelmente com o Movimento pela Mudança (KINAL), nascido das cinzas do partido socialista PASOK. Será uma réplica da aliança que levou a Grécia a um ponto morto antes da chegada do Syriza.

Sob um intenso calor, cerca de 10 milhões de eleitores eram esperados para votar até as 19h locais (13h em Brasília). Os primeiros resultados oficiais devem começar a ser anunciados a partir das 21h (15h em Brasília).