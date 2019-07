Grécia: boca de urna aponta vitória da direita sobre Tsipras

Liderado por Kyriakos Mitsotakis, o partido conservador Nova Democracia (ND) venceu as eleições legislativas na Grécia neste domingo (7), derrotando a esquerda do premiê em final de mandato Alexis Tsipras - aponta uma pesquisa de boca de urna, após o fechamento das seções eleitorais.

Mitsotakis, de 51 anos, teria obtido cerca de 40% dos votos contra seu principal adversário, com apenas 28,5%.

Se confirmado, este resultado marcará o retorno dos partidos tradicionais na Grécia, após quatro anos de Tsipras no poder. O ainda primeiro-ministro é criticado por ter "traído" seus eleitores, ao dar continuidade aos ajustes econômicos.