O presidente americano, Donald Trump, usou a sua conta do Twitter para atacar novamente o ex-vice-presidente e pré-candidato à presidência pelo partido Democrata, Joe Biden, neste domingo. De acordo com Trump, Biden vai aumentar impostos caso vença a eleição presidencial de 2020.



"O sonolento Joe Biden acabou de admitir que trabalhou com segregacionistas e, separadamente, já foi muito claro sobre o fato de que ele aumentará substancialmente os impostos de todos se ele se tornar presidente", escreveu Trump na rede social, acrescentando que "todos os democratas querem aumentar substancialmente os impostos". Ontem, o presidente chamou Biden de "projeto de reciclagem".