Explosão de carro-bomba deixa 12 mortos no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram, e quase 200 ficaram feridas, neste domingo (7), na explosão de um carro-bomba colocado pelos talibãs no leste do Afeganistão - informaram as autoridades locais.

O ataque suicida deste domingo aconteceu na cidade de Ghazni (leste) e teve como alvo uma unidade dos serviços de Inteligência, disse à AFP o porta-voz do governador da província, Aref Noori.

Wahidulah Mayar, porta-voz do Ministério da Saúde, anunciou que 12 pessoas morreram no ataque.

Além disso, "179 pessoas, a maioria civis, incluindo crianças, ficaram feridas", acrescentou.

Os talibãs reivindicaram o ataque em uma mensagem do WhatsApp.

O ataque coincidiu com uma reunião dos insurgentes, neste domingo, com negociadores americanos e representantes afegãos em Doha, em uma tentativa de Washington de encontrar uma saída para o conflito.