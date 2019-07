Comunicado do Business Wire :Sharjah Government Media Bureau

O mundo da moda está de luto, após a partida do sheikh Khalid bin Sultan bin Mohamed Al Qasimi, filho de sua alteza, o sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e soberano de Xarja, e um talentoso designer de moda. O anúncio deu origem a uma enxurrada de publicações em mídias sociais homenageando o designer futurista e seu legado para a moda.

Late Sheikh Khalid bin Sultan bin Mohamed Al Qasimi (Photo: AETOSWire)

A meta do sheikh Khalid sempre foi criar "moda com uma mensagem". Ele disse certa vez, "Vindo do Oriente Médio, tenho o dever de discutir política. A moda é o tipo de material que uso para trabalhar e me expressar".

Inspirado por sua herança árabe e valores dos Emirados, o falecido sheikh Khalid canalizou sua inspiração em designs belos e inovadores. Em 2008, ele lançou sua marca de roupas masculinas "Qasimi", dita como concebida em torno da ideia de um nômade urbano.

Descrito por muitos como possuidor de uma "mente de designer poética e sensível", o criativo jovem dos Emirados teve um impacto significativo no mundo da moda. Ele usou suas coleções para expressar sua visão filosófica e sua voz. Seus designs foram exibidos como parte das semanas de moda de Londres e Paris; eles refletem com delicadeza a convergência de culturas e são permeados com insinuações culturais, sociais e políticas, que informam e inspiram.

Sua marca homônima competiu com o melhor do mundo e se tornou um nome bem conhecido e exclusivo no setor da moda. Com designs jovens, coloridos, suas coleções apresentavam um comentário sobre os atuais problemas e controvérsias internacionais, alguns deles com mensagens em árabe.

O design de camiseta de Al Qasimi para sua coleção outono/inverno 2017 tornou-se objeto de controvérsia ao ser copiada pela marca Vetements para o desfile primavera/verão de 2020 em Paris. A camiseta, na qual se lia "Não atire" em árabe, francês e inglês, era uma semirréplica de uma originalmente usada por jornalistas no Líbano durante a invasão/ocupação israelense no país em 1982.

Os designs de Al Qasimi falou à consciência do mundo, divulgando uma mensagem cultural, social e política. Suas coleções faziam referência a muitas questões - do Brexit à discriminação. "É hora das pessoas se levantarem e expressarem suas opiniões", ele disse.

O setor da moda no Reino Unido e no Oriente Médio lamentam o falecimento do bem-sucedido designer de moda baseado no Reino Unido, cujos designs serão sempre lembrados como uma visão romântica e esperançosa do futuro do Oriente Médio.

Sheikh Khalid, de trinta e nove anos, nascido em 1980, mudou-se para Londres aos nove anos de idade. Ele estudou na Tonbridge School, onde recebeu uma bolsa em artes ao ser admitido e foi estudar francês e espanhol no University College de Londres. Ele também concluiu um curso de arquitetura na Association School of Architecture. Ele falava sete idiomas fluentemente, além do árabe, seu idioma nativo.

Como presidente do Conselho de Planejamento Urbano de Xarja e fundador do Aleph Group, o falecido sheikh Khalid tinha o compromisso de criar uma experiência de vida definitiva em Xarja e mais além. Ele também foi o líder da primeira plataforma arquitetônica da região, a Trienal de Arquitetura de Xarja.

O falecido sheikh Khalid possuía um histórico de conquistas significativas no desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Emirado de Xarja, e seu legado de design sobrevive a ele.

