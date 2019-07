Bispos católicos poloneses denunciaram neste sábado a "doutrinação LGBT" realizada pelo grupo sueco Ikea, e defenderam um funcionário recentemente demitido por questionar a política de tolerância da empresa.

Segundo a Ikea, o funcionário fez "declarações discriminatórias" após a publicação no e-mail interno do grupo de um artigo sobre sua política de tolerância, por ocasião do Dia Mundial contra a Homofobia e a Transfobia, realizado em 17 de maio.

"Do ponto de vista da lei, e acima de tudo de boa educação e bom senso, é inadmissível atacar o funcionário da Ikea que rejeitou a doutrinação LGBT no local de trabalho", escreveram os bispos em um comunicado publicado no portal do episcopado da Polônia.

A Ikea afirma que as declarações de seu ex-funcionário poderiam "ofender a dignidade dos membros da comunidade LGBT" (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais), quando a política do grupo "não tolera discriminação e atitudes excludentes".

O homem, identificado pela imprensa como Tomasz K., citou em seus e-mails e declarações passagens do Antigo Testamento, indicando, por exemplo, que os homossexuais "morrerão sem remédio; seu sangue cairá sobre eles", uma frase do Livro Levítico.

Os bispos elogiaram Tomasz por "sua valentia em professar e defender a fé na vida diária", uma atitude "digna de reconhecimento e exemplar".