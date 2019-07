Califórnia se prepara para lidar com danos do mais forte terremoto

(foto: Robyn Beck/AFP )

Equipes de emergência e moradores assustados dos desertos mais altos do sul da Califórnia se preparam para lidar com as consequências de um grande terremoto que danificou edifícios, rompeu gasoduto e provocou incêndios nos arredores do remoto epicentro do tremor.O forte tremor, de magnitude 7,1 na escala Richter, abalou a cidade de Ridgecrest, no deserto do Mojave, ao sul do Parque Nacional do Vale da Morte, no início da noite dessa sexta-feira (5), atingindo com oito vezes mais força a região do que um terremoto de magnitude 6,4 ocorrido na mesma área 34 horas antes.O governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu auxílio federal e colocou em alerta máximo os serviços de emergência.“Temos relatos significativos de chamas, incêndios estruturais, sobretudo devido a vazamentos em rupturas de gasoduto”, disse o diretor da Agência Estadual de Emergências, Mark Ghilarducci, em entrevista coletiva.O tremor violento também provocou rupturas em aquedutos centrais e derrubou a energia e as comunicações em parte de Ridgecrest, cidade de cerca de 27 mil habitantes que fica aproximadamente 202 km a nordeste de Los Angeles.Não foram registrados mortos ou feridos sérios em nenhum dos dois terremotos, segundo a polícia.