Aliança do Pacífico convoca combate ao protecionismo e às mudanças climáticas

Os líderes dos países da Aliança do Pacífico irão encerrar neste sábado sua reunião de cúpula em Lima com um chamado a combater as políticas protecionistas e adotar medidas contra o aquecimento global.

O bloco, formado por Colômbia, Chile, México e Peru, termina sua reunião anual de dois dias enquanto navega entre tempestades causadas pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que não o impede de ir além do plano econômico e incorporar temas ambientais à sua agenda.

"Já não podemos pensar no futuro se não levarmos em conta o efeito das mudanças climáticas", disse o anfitrião, Martín Vizcarra, na noite de ontem, no encerramento de um encontro de empresários do bloco, primeira atividade pública dos presidentes em Lima.

Os presidentes de Colômbia, Iván Duque, e Chile, Sebastián Piñera, também pediram a proteção ao meio ambiente durante o debate de empresários, moderado pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luis Alberto Moreno.

"Somos tremendamente vulneráveis às mudanças climáticas. Todos os países da América Latina estão em situação parecida", afirmou Piñera.

"A Aliança deve assumir, desde já, um debate construtivo sobre nosso papel em relação às mudanças climáticas", declarou Duque, que alertou para a erosão em terras costeiras e o derretimento de geleiras andinas.

- 'OMC estancada' -

Os presidentes terão hoje reuniões de trabalho e irão assinar três declarações, entre elas uma que chama a reforçar a Organização Mundial do Comércio (OMC). "Não pode ser que a OMC esteja praticamente estancada", manifestou Piñera, que assumirá hoje a presidência rotativa do bloco, cuja reunião de cúpula em 2020 acontecerá no Chile.

Os governantes também divulgarão uma declaração sobre "a gestão sustentável de plásticos" para proteger o meio ambiente.

Apesar das dificuldades, os quatro sócios redobraram suas apostas na Aliança, cujos países possuem conjuntamente 225 milhões de habitantes e representam 38% do PIB da América Latina.

Lançada em 2011, a Aliança do Pacífico representa metade do comércio da América Latina, e, para analistas, é o bloco regional com melhor funcionamento.

Os presidentes também buscam impulsionar o comércio entre seus países, que, no momento, encontra-se em níveis modestos, embora o bloco seja o oitavo maior exportador do mundo.

O grande ausente da reunião é o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que decidiu não viajar ao exterior em seu primeiro ano de mandato, mas enviou para representá-lo o chanceler Marcelo Ebrard.

Os países da Aliança navegam em um mar turbulento devido às políticas protecionistas do presidente americano, Donald Trump, e à guerra comercial deste último com a China.

O gigante asiático é o principal sócio comercial do Chile e Peru, e a disputa entre as duas maiores economias do mundo reduziu suas exportações e previsões de crescimento.

Depois do encontro com empresários, Vizcarra ofereceu ontem um jantar para os demais presidentes no Palácio de Governo. Todas as reuniões de trabalho foram programadas para este sábado.

Durante a reunião de cúpula serão assinados acordos de cooperação, entre eles um sobre coproduções de TV entre redes públicas dos quatro países.