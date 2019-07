Terremoto de 7,1 graus abala Califórnia, o mais forte no estado em 20 anos

(foto: AFP / Frederic J. BROWN )

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude sacudiu na noite desta sexta-feira o sul da Califórnia, menos de 48 horas após um outro tremor ter abalado a mesma zona, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu às 20H19 local (00H19 Brasília de sábado) com epicentro situado a 17 km da pequena cidade de Ridgecrest.

O tremor desta sexta é o mais forte a atingir o estado nos últimos 20 anos, e supera o abalo de 6,4 graus que sacudiu a mesma zona na quinta-feira.

O terremoto desta sexta foi sentido com força na região de Los Angeles, constataram jornalista da AFP na cidade.

Em Ridgecrest, cidade de 30 mil habitantes há 182 km de Los Angeles, existe uma base militar da Marinha americana, a Naval Air Weapons Station China Lake, onde em um amplo espaço deserto são testados bombas e mísseis.

O abalo de quinta-feira provocou "danos consideráveis" na base, com "incêndios e vazamento de água e de produtos perigosos", segundo uma oficial.

O terremoto de 6,4 graus também deixou um número indeterminado de pessoas com ferimentos leves na zona, provocados sobretudo por vidros quebrados ou pela queda de objetos ou prateleiras em lojas, segundo o corpo de bombeiros do condado de Kern, onde Ridgecrest está localizada.

Os dois tremores fazem ressurgir o fantasma do "O Grande" (The Big One), um mega-terremoto potencialmente devastador que teme-se que golpeie em algum momento o oeste americano.

A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos.