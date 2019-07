EUA pede indenização de US$ 12,6 bi por crimes de El Chapo

O governo dos Estados Unidos pediu nesta sexta-feira uma indenização de 12,6 bilhões de dólares em bens do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, um valor que corresponde à avaliação do que ele obteve com seu cartel das drogas.

O procurador federal Richard Donoghue afirmou que o Estado "tem o direito de requisitar qualquer bem derivado dos crimes do acusado vinculados à droga", em um documento entregue ao Tribunal do Brooklyn, em Nova York.

Donoghue calcula, baseado nos distintos preços da venda de drogas citados por várias testemunhas, que o cartel dirigido durante 25 anos por El Chapo arrecadou, no mínimo, 11,8 bilhões de dólares por suas vendas de cocaína neste período, assim como 846 milhões de dólares pelo tráfico de maconha e 11 milhões pelo de heroína.

Este dinheiro foi lavado e serviu para pagar associados e empregados do cartel, fornecedores, material de comunicação, aviões e até submarinos utilizados pelo cartel, destacou o procurador.

O Estado "tem o direito de exigir uma indenização igual ao valor dos bens envolvidos no crime de lavagem de dinheiro".

"O Estado não precisa demonstrar que o acusado pode pagar, apenas que o valor pode ser alvo de apreensão", destacou o promotor.