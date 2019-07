AIEA convoca para quarta-feira reunião de urgência sobre o Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) convocou uma reunião de urgência para a próxima quarta-feira para tratar do programa nuclear iraniano, dias depois de Teerã anunciar que superou o limite de suas reservas de urânio enriquecido estabelecido no acordo de 2015.

Os Estados Unidos, que se retiraram do acordo entre o Irã e as grandes potências, e que quer forçar Teerã a negociá-lo, tinha pedido esta reunião especial.

A reunião do conselho de governadores do AIEA será realizada "em 10 de julho às 14H30", indicou o porta-voz da agência.

Mais cedo, a missão americana em Viena, sede da agência, disse em um comunicado que a petição foi feita pela embaixadora dos Estados Unidos na AIEA, Jackie Wolcott.

A AIEA confirmou na segunda-feira passada que o Irã excedeu o limite imposto às suas reservas de urânio pouco enriquecido, segundo um porta-voz desta agência da ONU.

"A Organização verificou em 1º de julho que as reservas totais de urânio enriquecido superaram os 300 quilogramas", destacou o porta-voz em um comunicado publicado pouco depois que o Irã anunciou que tinha sido superado o limite máximo autorizado de urânio pouco enriquecido em 3,67%.

O comunicado americano indicou que a notícia de que o Irã superou o limite autorizado é "preocupante". "A comunidade internacional deve responsabilizar o regime do Irã", acrescentou.

A AIEA está encarregada de comprovar que Teerã cumpre seus compromissos em virtude do acordo assinado em julho de 2015 com a comunidade internacional, destinado a garantir o carácter pacífico das atividades nucleares do país.