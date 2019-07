Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta sexta-feira, após uma alta na criação de empregos nos Estados Unidos em junho, que fez o mercado temer que o banco central adie a redução das taxas de juros.

O índice industrial Dow Jones cedeu 0,16%, a 26.922,12 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,10%, a 8.161,79, e o S&P; 500 caiu 0,18%, a 2.990,41.

Os Estados Unidos ficaram surpresos ao informar que no mês passado o número de novos empregos criados foi de 224.000; um montante bem superior ao estimado pelos analistas. Imediatamente, os mercados de futuros apostaram que o Fed cortará, mas menos, as taxas em sua reunião no final do mês.

Os três principais índices de Wall Street fecharam em recorde na quarta-feira, após indicadores americanos opacos que alimentaram a expectativa de um corte nos juros para sustentar a economia.

Ken Berman, da Gorilla Trades, disse que o relatório de emprego de junho enfraqueceu esses argumentos.

"Isso significa que será difícil para o Fed justificar um corte significativo dos juros neste mês, porque a volatilidade pode aumentar nas próximas semanas. Fiquem atentos", acrescentou.

Mas Karl Haeling, da firma LBBW, disse que os investidores ainda acreditam que o Fed fará uma redução.