Petróleo fecha em alta após semana difícil

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, respaldados por um aumento das tensões geopolíticas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro teve alta de 93 centavos, a 64,23 dólares, em Londres.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em agosto subiu 16 centavos, a 57,51 dólares.

"Temos um mercado agitado pelo feriado" de quinta-feira nos Estados Unidos", comentou Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

As cotações continuam aumentando enquanto a situação permanece tensa no Oriente Médio, de acordo com Andy Lipow, do Lipow Oil Associates.

"O fato de os britânicos terem apreendido o petróleo iraniano" na quinta "e de Teerão ameaçar apreender um petroleiro britânico acrescenta tensão, num contexto em que op conflito entre Teerã e Washington" já é intenso, acrescentou.

Apesar da alta, o Brent perdeu cerca de 3,4% na semana, e o WTI, 1,6%.