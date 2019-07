Corte de água maciço começa em Lima junto de cúpula

Um corte maciço no fornecimento de água potável de três dias começou nesta sexta-feira, em Lima, devido às escavações de um túnel para uma linha do metrô, coincidindo com a cúpula da Aliança do Pacífico, informou a empresa encarregada.

"O corte de água teve início em 20 (dos 43) distritos de Lima", indicou a empresa estatal de água potável, Sedapal, em Twitter.

A interrupção vai se estender até domingo de manhã para as obras de emenda e realocação de tubulações de água pelas escavações para a Linha 2 do metrô, que será a primeira subterrânea.

Também nesta sexta começa em Lima a cúpula da Aliança do Pacífico, bloco comercial integrado por Colômbia, Chile, México e Peru, com o Equador como convidado especial.