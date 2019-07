Ebola: mais de 1.600 mortes na República Democrática do Congo

A barreira das 1.600 mortes causadas pelo surto de Ebola foi superada na quinta-feira em duas províncias do leste da República Democrática do Congo, onde o vírus causou a morte de outra pessoa em uma nova área, na fronteira com Uganda e Sudão do Sul.

"Desde o início da epidemia, o número acumulado de casos é de 2.382, dos quais 2.288 confirmados e 94 prováveis. No total, foram 1.606 óbitos (1.512 confirmados e 94 prováveis) e 666 pessoas curadas", informou o boletim diário do Ministério da Saúde datado de quinta-feira.

A epidemia declarada em 1o. de agosto em solo congolês é a décima na República Democrática do Congo desde 1976 e a segunda pior na história da doença após as 11.000 mortes registradas na África Ocidental (Libéria, Guiné, Serra Leoa ) em 2014.