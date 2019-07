Criação de emprego tem forte aumento e desemprego leve alta nos EUA

A criação de empregos nos Estados Unidos subiu de forma acentua em junho, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 3,7% (+0,1 ponto), como resultado do aumento da participação no mercado de trabalho, anunciou o departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

A maior economia do mundo criou 224.000 empregos no mês passado, quando os analistas esperavam um aumento de 160.000.

O setor dos serviços às empresas e da saúde foram os que registraram maiores aumentos, seguidos do setor público e o dos transportes.

Ao contrário, no setor automotivo, o número de empregos caiu.