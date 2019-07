A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, lamentou nesta sexta-feira a "erosão" das principais instituições e do estado de direito na Venezuela.

"O exercício da liberdade de opinião, de expressão, de associação e de reunião, e o direito a participar na vida pública, comporta um risco de represálias e de repressão", declarou Bachelet no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, na apresentação de seu relatório sobre a Venezuela, publicado na quinta-feira.

"Nosso relatório menciona ataques a opositores reais ou supostos e a defensores dos direitos humanos, que vão desde ameaças e campanhas de difamação à detenção arbitrária, tortura e maus-tratos, violência sexual, assassinatos e desaparecimentos forçados", completou Alta Comissária.

Bachelet afirmou que a "força excessiva e letal foi utilizada em várias ocasiões contra os manifestantes".

Também destacou o "recurso excessivo à força no âmbito de operações de segurança executadas pela Forças de Ações Especiais (FAES) com múltiplos assassinatos, principalmente de homens jovens".

"Muitos podem constituir execuções extrajudiciais", completou.

No relatório, Bachelet pede a Caracas para "dissolver as FAES", uma unidade de intervenção contra o crime organizado criada em 2017, e o estabelecimento de um "mecanismo nacional imparcial e independente, com o apoio da comunidade internacional, para investigar as execuções extrajudiciais que aconteceram durante as operações de segurança".

O documento indica que no ano passado 5.287 pessoas foram assassinadas em supostos casos de "resistência à autoridade", segundo o governo, durante tais operações. Entre 1 de janeiro e 19 de maio de 2019 outras 1.569 pessoas foram assassinadas, de acordo com Caracas.

A Venezuela enfrenta uma profunda crise política, uma disputa entre o presidente Nicolás Maduro e o opositor Juan Guaidó, presidente do Parlamento e autoproclamado presidente interino do país, que foi reconhecido por 50 países.