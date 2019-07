Produtor de Hollywood acusado em escândalo de corrupção na Malásia

O produtor do filme "O Lobo de Wall Street", o malaio Riza Aziz, foi acusado nesta sexta-feira de desvio de recursos públicos no âmbito da investigação do escândalo do fundo de investimentos 1MDB.

Riza Aziz, enteado do ex-primeiro-ministro malaio Najib Razak, suspeito de ter sido um dos principais responsáveis pelos desvios de verbas no fundo soberano de investimentos, se declarou inocente de cinco acusações lavagem de dinheiro em uma audiência em um tribunal de Kuala Lumpur.

"Os valores recebidos por Riza procedem do 1MDB e foram repassados por meio de duas empresas de investimentos vinculadas ao escândalo", afirmou o promotor Gopal Sri Ram.

Riza Aziz foi acusado de receber 248,17 milhões de dólares em 2011 e 2012 procedentes do fundo "1Malaysia Development Berhad" (1MDB).

As quantias foram enviadas para as contas da produtora Red Granit Pictures de Hollywood, fundada por Aziz, de acordo com a acusação.

Além de "O Lobo de Wall Street" (2013), protagonizado por Leonardo DiCaprio, a Red Granite também produziu "Debi & Loide 2", com Jim Carrey.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Red Granite de ter sido fundada com dinheiro roubado. Em 2017, a empresa pagou 60 milhões de dólares para evitar um julgamento civil.

Riza Aziz, filho de Rosmah Mansor, esposa do ex-premier malaio, também envolvido no escândalo, foi liberado depois de pagar fiança de 240.000 dólares.

O desvio de bilhões de dólares do fundo soberano 1MDB provocou um escândalo com múltiplas investigações judiciais e contribuiu para a queda do ex-primeiro-ministro malaio Najib Razak, acusado de corrupção, em maio de 2018.