O Irã solicitou ao Reino Unido a "liberação imediata" do petroleiro iraniano interceptado na costa de Gibraltar e denunciou a retenção do navio como um ato de "pirataria", informa um comunicado divulgado pelo ministério da Relações Exteriores.

O pedido iraniano foi apresentado na quinta-feira à noite ao embaixador britânico em Teerã, que foi convocado pelo ministério das Relações Exteriores, indica o comunicado, que também afirma que o petroleiro foi interceptado em "águas internacionais".

Diante das suspeitas de que transportava petróleo para a Síria, o que representaria uma violação das sanções europeias contra Damasco, o "Grace 1" foi interceptado na quinta-feira na costa do território britânico de Gibraltar, no extremo sul da península Ibérica.

O ministro espanhol das Relações Exteriores, Josep Borrell, disse que a operação obedeceria a um "pedido dos Estados Unidos ao Reino Unido".

As autoridades britânicas afirmam que a interceptação aconteceu quatro quilômetros ao sul do Rochedo de Gibraltar, em uma área que os navios usam para reabastecer.

Na quinta-feira à noite, Teerã anunciou que convidou o embaixador britânico, Rob Macaire, para apresentar um protesto.

Durante a reunião com Macaire, as autoridades iranianas afirmaram que a captura do petroleiro era "inaceitável" e pediram a Londres a "liberação imediata" do navio, "por ter sido interceptado a pedido dos Estados Unidos, segundo as informações que temos atualmente".

"Insistindo em que o petroleiro navegava por águas internacionais, (Teerã) descreveu a ação da Marinha britânica como pirataria e destacou que o Reino Unido não tinha nenhum direito de impor as próprias sanções unilaterais, ou as da União Europeia, de forma extraterritorial contra outros países", afirmou o ministério iraniano.

Esta forma de agir é "absolutamente idêntica à política brutal dos Estados Unidos, contra a qual os países europeus sempre protestaram", completa o comunicado.

O texto afirma ainda que "foram entregues ao embaixador britânico documentos sobre o petroleiro e sobre sua carga, que mostram o navio era perfeitamente legal".