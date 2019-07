Trump pedirá unidade nacional no Dia da Independência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá nesta quinta-feira apoio para as Forças Armadas e unidade nacional, com base no "espírito" que forjou o país, em seu questionado discurso pelo Dia da Independência, até então uma festa sem cunho político.

"Hoje nos unimos como uma nação nesta saudação tão especial aos Estados Unidos", dirá Trump no discurso desta noite, segundo trechos divulgados pela Casa Branca.

"Celebramos nossa história, nosso povo e os heróis que orgulhosamente defendem nossa bandeira: os valentes homens e mulheres do Exército dos Estados Unidos".

Trump, acusado pela oposição de querer se apropriar da emblemática celebração do 4 de julho com um inédito desfile militar, fará um tributo à história do país e ao "espírito" de seus fundadores, que o mantiveram forte.

"Ao nos reunirmos esta noite na alegria da liberdade, recordamos que todos compartilham uma herança verdadeiramente extraordinária. Juntos somos parte de uma das melhores histórias já contadas: a história dos Estados Unidos".

"Enquanto nos mantivermos fiéis a nossa causa, enquanto recordarmos nossa grande história, e enquanto não deixarmos de lutar por um futuro melhor, não haverá nada que os Estados Unidos não poderão fazer", dirá o presidente.

Trump, que já lançou sua campanha à reeleição em 2020, organizou um 4 de Julho inédito este ano, com uma parada de blindados, sobrevoo de aviões e um discurso do Monumento de Lincoln transmitido pela TV.