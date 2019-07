Terremoto de 6,4 atinge o sul da Califórnia, o mais forte em 20 anos

Um terremoto de magnitude 6,4 sacudiu o sul da Califórnia nesta quinta-feira (4) e foi sentido em uma grande área - informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Este tremor, o mais forte a atingir o estado nos últimos 20 anos, não deixou vítimas, apenas alguns danos materiais, de acordo com o primeiro balanço.

Sentido numa vasta área, o tremor fez ressurgir o fantasma do "O Grande" (The Big One), um mega-terremoto potencialmente devastador que teme-se que golpeie em algum momento o oeste americano.

O epicentro foi situado próximo à cidade de Ridgecrest, de cerca de 30 mil habitantes, e da base militar Naval Air Weapons Station China Lake, um amplo espaço onde se testam bombas e mísseis.

O local fica a cerca de 240 km a nordeste de Los Angeles, onde os moradores disseram ter sentido o tremor.

Sua profundidade foi estimada em 10,7 quilômetros, segundo o instituto americano e começou às 10h03 (14h33 de Brasília) e durou vários segundos.

Uma oficial da base disse à AFP que o tremor provocou "danos consideráveis" no local. "Há incêndios e vazamento de água e de produtos perigosos".

Os bombeiros do condado de Kern informaram através do Twitter que estavam envolvidos em cerca de 20 intervenções, desde "assistência médica a incêndios na cidade de Ridgecrest", sem reportar vítimas.

Já os bombeiros do condado de San Bernardino informaram sobre danos em algumas estradas e edifícios com rachaduras, "canos de água quebrados, cabos elétricos danificados, pedras que deslizaram em algumas estradas", mas sem feridos.

O presidente Donald Trump disse no Twitter que foi informado em detalhes sobre o terremoto e que "tudo parece estar sob controle".

- Pânico -

Testemunhas entrevistadas por canais de televisão contaram como o terremoto abriu portas de armários, derrubou televisores e causou pânico entre muitos moradores.

O principal terremoto, que ocorreu às 10h35 da manhã, horário local (17h35 GMT), segundo o USGS, e foi seguido por vários tremores mais fracos.

"Podemos esperar muitos tremores secundários", disse a sismóloga Lucy Jones numa coletiva de imprensa, confirmando que foi o impacto mais forte sentido no sul da Califórnia desde 1999.

O tremor foi percebido claramente em Los Angeles, segundo testemunhas e jornalistas da AFP.

"Tenho vivido em Los Angeles por toda a minha vida. Este foi o terremoto mais longo que já enfrentei", tuitou a cineasta Ava DuVernay.

Não foram registrados danos importantes em Los Angeles, onde a população não alterou sua rotina no feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

O terremoto também foi sentido em Las Vegas, no vizinho estado de Nevada, segundo testemunhas.

A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, mas o epicentro do terremoto foi localizado no deserto de Mojave, uma área de baixa densidade populacional.