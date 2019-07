Começa a identificação dos 27 mortos no naufrágio de pesqueiro no Caribe hondurenho

Começou nesta quinta-feira o processo de reconhecimento dos 27 mortos no naufrágio de um barco pesqueiro que transportava um número de pessoas muito acima da sua capacidade Caribe hondurenho, informaram as autoridades da região de Mosquitia, onde ocorreu o desastre.

De acordo com as autoridades, nove médicos legistas foram enviados para a região para auxiliar no trabalho de reconhecimento e autópsias.

Além dos 27 falecidos, o naufrágio que ocorreu na quarta-feira deixou nove desaparecidos, segundo o porta-voz das Forças Armadas, comandante José Meza.

O pesqueiro Wallie, de 70 toneladas, havia zarpado do cabo Gracias a Dios após o fim do defeso da captura da lagosta, e afundou - por causas desconhecidas - em Cayo Gorda, próximo ao ponto de partida.

O comandante acrescentou que os 55 pescadores resgatados com vida e 27 corpos foram levados para Puerto Lempira, no departamento de Gracias a Dios.

Horas antes do naufrágio, 40 pessoas foram resgatadas de outro barco de pesca que afundou, destacou Meza.

O diretor de Marinha Mercante, Juan Carlos Rivera, disse ao canal de televisão HCH que os detalhes são poucos devido ao isolamento da região, e que uma comissão de especialistas já começou a investigar o naufrágio.

Rivera acrescentou que em várias ocasiões suspendeu permissões de navegação para proprietários que sobrecarregam barcos de pesca.

Segundo a imprensa local, o capitão do Wallie, Austin Hyalock Almendares, deu o alerta de naufrágio antes de morrer.