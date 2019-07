Cerca de 300 migrantes seguem detidos em centro líbio palco de massacre

Cerca de 300 migrantes continuam detidos no centro de Tajura, perto da capital líbia Trípoli, após um ataque aéreo que deixou 44 mortos e 130 feridos, informou nesta quinta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Entre os mais de 600 migrantes que estavam no centro, 300 seguem no local, recebendo assistência humanitária da OIM, declarou à AFP Safa Msehli, assessora de imprensa deste organismo na Líbia.

Msehli não pôde confirmar a informação segundo a qual dezenas de migrantes fugiram na noite de terça-feira após o ataque aéreo.

No entanto, em um comunicado nesta quinta, a OIM ressaltou que sua equipe "localizou" e transferiu para um hospital "um grupo de migrantes feridos nos bairros circundantes depois que eles deixaram Tajura por causa do bombardeio".

"O ataque de terça-feira matou pessoas inocentes, e todas as partes devem agir imediatamente", disse o chefe da missão da OIM na Líbia, Othman Belbeisi, citado no comunicado.

"Os sofrimentos dos migrantes na Líbia se tornaram intoleráveis. Deve ficar claro para todos que a Líbia não é um lugar seguro e que milhares de vidas permanecem em risco", acrescentou.

Este drama causou comoção internacional na quarta-feira, mas os Estados Unidos impediram o Conselho de Segurança da ONU de adotar, em reunião de emergência, uma condenação unânime deste ataque mortal.

De acordo com a OIM, entre os mais de 600 migrantes em Tajura, 187 estavam inscritos no seu programa de "retorno voluntário". E recorda que ainda existem cerca de 3.300 migrantes "em risco" nos arredores de Trípoli.

As agências da ONU e ONGs humanitárias expressaram em diversas ocasiões serem contra o envio de migrantes resgatados no mar para a Líbia, que está mergulhada no caos desde a queda de Muammar Khaddafi em 2011. Nesses casos, os migrantes são colocados em "detenção arbitrária" ou acabam à mercê das milícias.

A situação é ainda mais crítica desde o início da ofensiva, em 4 de abril, do marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, para conquistar Trípoli, sede do Governo de União Nacional (GNA) reconhecido pela ONU.

- Crime de guerra -

O ataque contra o centro "pode claramente constituir um crime de guerra", disse na quarta-feira o enviado da ONU na Líbia, Ghassan Salamé.

O enviado da ONU apelou à comunidade internacional para "condenar este crime e impor sanções apropriadas aos autores desta operação em flagrante violação" dos direitos humanos.

O Conselho de Segurança se reuniu, mas não obteve um acordo para condenar o ataque, após os Estados Unidos decidirem não apoiar a declaração.

É a segunda vez que esse centro de migrantes de Tajura é atingido desde que o marechal Haftar lançou uma ofensiva em abril para controlar a capital.

Em um comunicado, o GNA, com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, denunciou o que chamou de "crime odioso" e o atribuiu "ao criminoso de guerra Khalifa Haftar".

As forças do marechal Khalifa Haftar negaram ter bombardeado o centro de imigrantes.