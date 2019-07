China exige que EUA elimine aumento de tarifas para assinar acordo

A China advertiu nesta quinta-feira o governo dos Estados Unidos que não assinará nenhum acordo comercial, exceto se incluir a suspensão completa dos aumentos tarifários determinados pela administração de Donald Trump aos produtos chineses.

Delegações das duas maiores potências econômicas do mundo "mantêm uma comunicação permanente", afirmou Gao Feng, porta-voz do ministério do Comércio da China.

Os presidentes chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump, decretaram no sábado uma trégua na disputa comercial, durante um encontro à margem da reunião do G20 em Osaka, Japão. Os dois concordaram em retomar as negociações.

"A imposição unilateral por parte dos Estados Unidos de tarifas adicionais sobre as exportações chinesas é o ponto de partida das divergências comerciais", disse Gao Feng.

"Se as partes chegarem a um acordo, as sobretaxas alfandegárias devem ser completamente abolidas", completou.

China e Estados Unidos protagonizam desde o ano passado uma guerra comercial cuja solução é imprevisível, com a imposição de tarifas de importação recíprocas.

Trump já determinou tarifas de 25% sobre produtos chineses que representam 250 bilhões de dólares de importações ao ano.

O presidente americano prometeu no encontro com Xi Jinping que não vai ordenar tarifas de importação adicionais.