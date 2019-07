Operação liberta 25 pessoas de cativeiro no México

Uma megaoperação com Exército, Marinha, Polícia Federal e a Guarda Nacional mexicana resgatou nesta quarta-feira, 3, 25 pessoas que eram mantidas em cativeiro desde a terça-feira (2) na zona urbana de Cancún, na região do Caribe. O incidente teria sido causado pela briga entre dois sócios de um estabelecimento comercial, segundo apontam as primeiras investigações.



O grupo de jovens entre 18 e 25 anos foi levado da empresa em que trabalhavam em duas caminhonetes "sem que houvesse sinais de violência ou armas", segundo a Procuradoria. Os sequestradores também levaram três automóveis e uma moto dos funcionários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.