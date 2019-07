Comunicado do Business Wire :VertiGIS

VertiGIS anunciou hoje que concluiu a aquisição da SynerGIS GIS & FM Solutions GmbH, com sede em Innsbruck, Áustria. A SynerGIS GIS & FM Solutions desenvolve o software do sistema de informação geográfica (GIS) para uma variedade de segmentos de mercado, incluindo governos locais e regionais, serviços públicos, exploração e indústria. A SynerGIS GIS & FM Solutions entrará oficialmente na unidade de negócios AED-SICAD da VertiGIS depois de mais de uma década de parceria comercial existente por meio de sua subsidiária compartilhada, a AED-SYNERGIS. A SynerGIS & FM Solutions e a AED-SYNERGIS agora fazem parte do grupo de soluções DACH da VertiGIS, que é composto pela AED-SICAD, Geocom e Dynamic Design.

As soluções GeoOffice, WebOffice e ProOffice da SynerGIS são usadas por milhares de clientes diariamente. Os produtos alavancam a plataforma ArcGIS® líder de mercado da Esri e, portanto, são altamente compatíveis com toda a infraestrutura de TI atual. A integração rápida e eficaz dos aplicativos SynerGIS nos processos corporativos existentes contribui enormemente para a segurança das informações e do planejamento, além de ajudar a impulsionar o desenvolvimento da inteligência geoespacial nas organizações dos clientes.

Peter Remesch, CEO da SynerGIS explicou: "Aguardamos com expectativa a colaboração e novas oportunidades que surgem como parte da VertiGIS para nossos produtos e soluções. Para nossos clientes, isso significa garantir seus investimentos em longo prazo e fazer parcerias com o parceiro líder da Esri na região da DACH."

"Para a VertiGIS, esta é a próxima etapa lógica na implementação da nossa estratégia de crescimento. A aquisição da SynerGIS GIS & FM Solutions nos ajuda a expandir nosso alcance de mercado e otimizar nossos esforços em comum de desenvolvimento, vendas e marketing. O ajuste com a SynerGIS GIS & FM Solutions é perfeito, já que nossa abordagem ao mercado, nossa base tecnológica e nossa cultura empresarial são altamente semelhantesparecidos", disse o CEO da AED-SICAD, Dr. Holger Schade.

A ampliação da VertiGIS atenderá mais de 12.000 usuários em todo o mundo. Suas principais marcas de produtos incluem UT para ArcGIS, LM para ArcGIS, Geocortex, GEONIS, ConnectMaster, GeoOffice, WebOffice e ProOffice.

Sobre a VertiGIS:

VertiGIS é uma fornecedora líder de soluções e desenvolvedora de software na área de sistemas de informações geográficas. Seu foco é o desenvolvimento de soluções e serviços de software para os segmentos de mercado, utilidades e gestão de terras, governos e indústria. O portfólio de produtos é usado por mais de 10.000 usuários em empresas do setor privado e agências governamentais. Além da presença na América do Norte com a Geocortex, a VertiGIS mantém uma forte presença na região da DACH através de suas unidades de negócios AED-SICAD, Dynamic Design Group, SynerGIS GIS & FM Solutions e Geocom. Mais informações em www.vertigis.com.

Sobre a Battery Ventures:

A Battery procura investir em empresas de vanguarda e de definição de categorias em mercados, tais como de software e serviços, infraestrutura de Web, Internet para consumidores, tecnologias móveis e industriais. Fundada em 1983, a empresa apoia empresas em estágios que vão desde o "seed equity"até o "private equity", e investe globalmente a partir dos seus escritórios em Boston, na área da baía de São Francisco, Londres, Israel e Nova York. Siga a empresa no Twitter @BatteryVentures, acesse nosso site em www.battery.com e encontre uma lista completa das empresas da carteira da Battery aqui.

Sobre a SynerGIS GIS & FM Solutions:

A SynerGIS GIS & FM Solutions é proprietária dos produtos GeoOffice, WebOffice e ProOffice, e um spin-off de SynerGIS Informationssysteme GmbH, o distribuidor oficial de Esri na Áustria e Eslováquia. A SynerGIS GIS & FM Solutions inclui a antiga SynerGIS CAD-Info-Systeme, fundada em 1989 em Innsbruck, o desenvolvimento da WebOffice em Viena e 50% das ações da AED-SYNERGIS GmbH em Bonn. Os produtos GeoOffice, WebOffice e ProOffice são utilizados por mais de 2.000 usuários, principalmente na região da DACH. Mais informações em www.mysynergis.com.

