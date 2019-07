Juncker recebe candidata designada a sucedê-lo na presidência da Comissão Europeia

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, recebeu nesta quinta-feira a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, candidata designada pelos governantes europeus como sua sucessora.

"Uma verdadeira europeias, estamos na mesma página quando se trata de defender os interesses da UE", tuitou Juncker, pouco depois de dar as boas-vindas à ministra alemã.

Os governantes europeus definiram na terça-feira, após três dias de negociações, a conservadora Von der Leyen como sucessora do democrata-cristão luxemburguês, uma nomeação que precisa ser validada pela Eurocâmara.

Antes do encontro com Juncker, a primeira visita da alemã como presidenciável foi justamente à sede da Eurocâmara em Estrasburgo (nordeste da França), onde se reuniu com os integrantes de seu grupo político, o PPE (direita), e com o nono presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

"Minha intenção é escutar muito para desenvolver nos próximos 15 dias um diálogo com o Conselho e a Eurocâmara, uma visão para a Europa durante os próximos cinco anos", declarou Von der Leyen.

A alemã disse que chegou o momento "decisivo de mostrar nossa unidade e nossa paixão comum para a Europa, tão importante neste mundo e que deve ser audível e visível".

A designação de Von der Leyen, que não liderou nenhuma família política durante as eleições europeias, provocou críticas entre os diversos grupos da Eurocâmara, que consideravam a tarefa um requisito para suceder Juncker.

Com a necessidade de apoio de pelo menos quatro grupos para construir uma maioria estável e pró-UE na Eurocâmara, os ecologistas já advertiram sua oposição a Von der Leyen.

A Eurocâmara programou o debate e a eleição de Von der Leyen para 16 de julho. Caso a sua candidatura prospere, a alemã assumirá o cargo ao lado do restante da nova Comissão Europeia em 1 de novembro.