Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V), parceira oficial de serviços de pagamento da FIFA, divulgou hoje uma análise dos gastos realizados durante a fase de grupos (7 a 20 de junho) da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA 2019 (FIFA Women's World Cup France 2019?). Os resultados mostraram que, nos nove estádios oficiais do campeonato, torcedores em toda a França tocaram para pagar utilizando a tecnologia sem contato (contactless) em mais da metade (51%) das compras, incluindo cartões de pagamento sem contato, smartphones, pulseiras e dispositivos vestíveis habilitados para pagamento.

A análise dos gastos realizados fora dos estádios por titulares de cartões internacionais da Visa mostra um aumento do turismo na França, algo notado especialmente nas cidades-sede menores. Apenas nas nove cidades-sede, houve um aumento de 140% de titulares de cartões Visa que optaram tocar para pagar em compras fora dos estádios.

"Os torcedores de futebol estão adotando a agilidade, a conveniência e a segurança de tocar para pagar porque querem evitar filas e voltar rapidamente para a ação em campo", explicou Lynne Biggar, diretora de marketing e comunicação da Visa. "Como a fornecedora exclusiva de pagamentos da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, temos orgulho de apoiar as atletas que realizaram esse incrível campeonato e, ao mesmo tempo, aprimorar a experiência dos torcedores com meios de pagamento rápidos e inovadores."

Descobertas da Visa

Dados de compras nos estádios (7 a 20 de junho)

-- O jogo entre Estados Unidos e Chile (Parc de Princes, Paris) registrou o maior montante gasto dentro de estádio em uma única partida e representou cerca de 14% dos gastos totais até este momento. O segundo lugar, com 8% desse total, ficou com a partida de estreia entre França e Coreia do Sul (Parc de Princes, Paris), quando mais de 45 mil torcedores lotaram o estádio no centro da capital do país.

-- Os torcedores franceses foram os que mais gastaram, representando 53% das compras, seguidos dos torcedores dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Países Baixos, Alemanha, Japão, Canadá, Noruega, Suécia, Suíça e China.

-- Em média, os japoneses apresentaram os maiores gastos em compras individuais, logo à frente dos chineses e mexicanos.

-- As compras de comidas e bebidas acumularam o maior valor de transações (mais de 54%), seguidas de compras de souvenires (46%).

Transações presenciais fora do estádio (7 a 20 de junho)

A análise dos dados relativos aos gastos feitos por titulares de cartões Visa internacionais fora dos estádios demonstrou uma elevação da atividade turística nas cidades-sede dos jogos.

-- Ocorreram 4,45 milhões de transações fora dos estádios desde o início do campeonato.

-- As transações com pagamentos sem contato cresceram 140% em comparação com junho do ano passado.

-- A cidade campeã em compras fora do estádio foi Paris, seguida de Nice e Lyon.

-- As cidades-sede estão presenciando uma elevação nos gastos de estrangeiros desde o início da copa, contribuindo para um crescimento de todas as transações de estrangeiros em relação ao ano passado. As cidades-sede menores se beneficiaram com crescimentos nos gastos mais significativos na comparação ano a ano, especialmente Reims (87%), Valenciennes (71%) e Le Havre (384%). As cidades-sede maiores também presenciaram uma alta nas transações de estrangeiros em comparação com o ano anterior, com destaque para Paris (16%), Nice (24%) e Lyon (24%).

-- Os países de origem que apresentaram os maiores gastos de estrangeiros na comparação com o ano passado em toda a França desde o início do campeonato são: Estados Unidos (21%), Reino Unido (8%), Alemanha (86%), Suíça (28%) e Espanha (21%).

-- Nas cidades-sede, os três países de estrangeiros que realizaram os maiores gastos foram: Estados Unidos (18%), Reino Unido (19%) e China (4%).

A presença da Visa na Copa

Como líder global de pagamentos, a Visa tem o compromisso de proporcionar a melhor experiência aos torcedores da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA fornecendo as mais recentes tecnologias de pagamento em todos os locais de jogos para possibilitar pagamentos com cartões, smartphones ou dispositivos vestíveis de pagamento.

-- A Visa oferece o serviço de pagamento exclusivo em todos os estádios onde são aceitos cartões de pagamento do campeonato. Dentro dos estádios, os torcedores podem tocar para pagar com cartões de crédito e débito habilitados com tecnologia sem contato e serviços de pagamento móvel da Visa nos mais de 1.600 terminais de ponto de venda atualizados em todos os nove locais oficiais.

-- Os terminais de ponto de venda são habilitados com a marca sensorial da Visa, que confirma um pagamento realizado com um sinal sonoro e uma animação personalizados da Visa, dando aos torcedores a segurança que desejam sempre que usam as soluções da Visa.

-- Além disso, cartões pré-pagos comemorativos habilitados com tecnologia sem contato e pulseiras de pagamento da Visa estão disponíveis nos estandes de atendimento ao cliente da empresa em todos os locais oficiais para titulares de cartões de outras bandeiras.

-- A Visa escolheu a Natixis Payments como fornecedora de soluções pré-pagas e de pontos de vendas, e como a adquirente nos estádios.

