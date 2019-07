Vulcão Stromboli entra em erupção, mata um italiano e deixa brasileiro ferido

Após duas explosões de grande porte ontem, o vulcão Stromboli, de 924 metros, provocou a morte de uma pessoa e deixou alguns feridos na ilha de Ginostra, no sul da Itália. "Infelizmente morreu um jovem, há algumas pessoas feridas, mas que não causam preocupação", informou o porta-voz da Proteção Civil do país, Calogero Foti.



Segundo a agência italiana AGI, o morto é um siciliano de 35 anos que acompanhava um amigo brasileiro na trilha que leva ao topo do vulcão. O brasileiro teria sido encontrado desidratado e em estado de choque. Cerca de 70 pessoas, turistas e residentes, foram retirados da região, após a chegada das equipes de resgate de toda a Sicília. Dois navios militares atracaram na ilha, para o caso de ser necessária uma retirada geral, mas a situação foi logo controlada.



O Stromboli é um dos vulcões mais ativos do mundo e sua última erupção forte havia sido registrada em 1985. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.