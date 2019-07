Conselho de Segurança não obtém acordo para condenar ataque na Líbia

O Conselho de Segurança das Nações Unidas não obteve um acordo, nesta quarta-feira, para condenar o ataque contra um centro de confinamento de migrantes na Líbia, após os Estados Unidos decidirem não apoiar a declaração.

Numa sessão fechada de duas horas, o Reino Unido divulgou uma declaração condenando o ataque atribuído às forças do marechal rebelde Khalifa Haftar, apelou a um cessar-fogo e instou a voltar ao diálogo político.

Mas diplomatas dos EUA disseram na reunião que eles precisavam da aprovação de Washington para ratificar o texto e as conversações terminaram sem a aprovação dos Estados Unidos, disseram as fontes à AFP.

Na terça-feira, pelo menos 44 migrantes foram mortos no bombardeio contra o centro de confinamento, na periferia de Trípoli, um ataque atribuído às forças do marechal Khalifa Haftar.

O embaixador do Peru, Gustavo Meza-Cuadro, cujo país ocupa a presidência do Conselho, disse a repórteres que as conversas sobre a sentença continuariam, mas que os diplomatas do organismo disseram que não esperam uma resposta.

Haftar, que tem o controle do leste da Líbia, lançou uma ofensiva em abril para tomar Trípoli, a sede do governo reconhecido pela ONU e apoiado por várias milícias.

As potências mundiais dividiram-se sobre como responder à campanha militar de Haftar, com os Estados Unidos e a Rússia recusando-se a apoiar os pedidos da ONU para um cessar-fogo.

A declaração proposta teria chamado as partes em conflito a "reduzir imediatamente a situação e comprometer-se com um cessar-fogo".

O governo do Acordo Nacional, baseado em Trípoli, disse que as forças de Haftar foram responsáveis pelo ataque no centro de detenção.

Uma declaração do Departamento de Estado publicada em Washington condenou o "abominável" ataque aéreo, mas não exigiu um cessar-fogo.

Mais cedo, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que estava indignado e pediu uma investigação independente sobre o ataque.

Ele lembrou que a ONU havia compartilhado as coordenadas do centro de detenção com as partes envolvidas no conflito para garantir que os civis que estavam naquele lugar estivessem seguros.