Tribunal veta plano de Trump de usar orçamento militar para muro fronteiriço

Um tribunal federal de apelações em San Francisco bloqueou nesta quarta-feira o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de destinar US$ 2,5 bilhões do orçamento militar para erguer um muro na fronteira. Por dois votos a um, a corte concluiu que o governo violou legislação federal ao desviar fundos que o Congresso havia destinado para outros propósitos.



O governo argumentava que o interesse público tornava necessário esse gasto, mas o tribunal de apelações do Nono Circuito rejeitou isso. Para os juízes, a Constituição deveria ser seguida e também o fato de que o Congresso avaliou que o interesse público era negar mais verba para a construção da barreira fronteiriça.



O Departamento de Justiça ainda não havia comentado o caso. Fonte: Dow Jones Newswires.