Petróleo se recupera, mas são afetados por redução de reservas nos EUA

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira (3) depois da queda da véspera, embora tenham sido afetados na sessão por uma revisão dos inventários de cru e produtos refinados nos Estados Unidos abaixo do esperado.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou a 63,82 dólares em Londres, 2,28% mais que no fechamento de terça-feira.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em agosto subiu 1,94%, fechando a 57,34 dólares.

Os preços de Brent e WTI haviam recuado 4,1% e 4,2%, respectivamente, na terça. Os preços do petróleo subiram notavelmente na manhã desta quarta, antes de a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) publicar seus dados semanais sobre o estado das reservas do país.

Os preços do petróleo estão atualmente lutando nos mercados devido a que os indicadores econômicos decepcionantes proliferaram nos últimos tempos em todo o mundo.