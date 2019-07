Para norte-coreanos, EUA se inclinam a sanções apesar de reunião Trump-Kim

A Coreia do Norte se queixou nesta quarta-feira (3) de que os Estados Unidos enviaram uma carta fazendo um apelo aos países para mandar de volta os trabalhadores norte-coreanos no mesmo dia em que o presidente Donald Trump convidou Kim Jong Un para que ambos se reunissem.

A missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas assegurou que a carta, enviada a todos os Estados-membros da ONU, mostrava que os Estados unidos estão cada vez mais inclinados aos "atos hostis" contra a Coreia do Norte, apesar de estar promovendo o diálogo.

A carta de Estados Unidos, juntamente com Reino Unido, França e Alemanha, foi enviada em 29 de junho, no dia em que Trump tuitou que gostaria de apertar a mão de Kim e cumprimentá-lo durante sua visita à zona desmilitarizada da península coreana.

Trump se reuniu com Kim no domingo, tornando-se o primeiro presidente americano a pisar em solo norte-coreano da zona desmilitarizada.

O presidente americano assegurou ter acordado com Kim iniciar conversas de trabalho sobre um acordo de desnuclearização e pôr fim à estagnação neste tema.

"Não se pode passar por cima do fato de que este jogo de cartas em conjunto foi levado adiante pela missão permanente dos Estados Unidos na ONU sob a instrução do Departamento de Estado no mesmo dia em que o presidente Trump propôs a cúpula" entre os dois mandatários, disse a missão norte-coreana em um comunicado.

A carta dos Estados Unidos fez um apelo a todos os países a aplicar dispositivos das sanções impostas pela ONU que proíbem contratar trabalhadores norte-coreanos e exigem o retorno de todos os existentes antes do fim de 2019.

Os especialistas da ONU estimam que dezenas de milhares de norte-coreanos são enviados ao exterior anualmente, principalmente a China e Rússia, onde trabalham em condições de escravidão para gerar receita de divisas para Pyongyang.

A missão norte-coreana assegurou que é "bastante ridículo" que os Estados Unidos considerem as sanções como uma "panaceia para todos os problemas".

O Conselho de Segurança da ONU adotou uma série de sanções em resposta aos testes nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.