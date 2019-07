Brasil minimiza devolução pelo Reino Unido de carregamento de frango com salmonela

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou nesta quarta-feira que o Reino Unido devolveu cerca de 1.400 toneladas de frango contaminado com salmonela, mas rejeitou a possibilidade de um impacto na produção do país, o maior exportador mundial desta carne.

"O Brasil exporta mensalmente 337.000 toneladas de frango e foram 1.400 toneladas em um ano e meio, esses 17 contêineres que foram devolvidos, então isso é mínimo", afirmou a ministra em coletiva de imprensa em Brasília.

O carregamento devolvido foi parte das exportações realizadas entre maio de 2017 e dezembro de 2018.

A ministra detalhou que 16 contêineres estavam contaminados com salmonela e um teve um problema com o sistema de resfriamento, e por isso a carne de frango não chegou com a temperatura adequada.

"Isso acontece porque o frango brasileiro é fiscalizado contêiner a contêiner (...) Isso acontece com qualquer país do mundo", acrescentou.

A imprensa brasileira reportou sobre a devolução deste carregamento e sua revenda no mercado interno, citando um artigo publicado nesta quarta no jornal inglês The Guardian.

O artigo indica que parte do frango contaminado foi exportado pela JBS e pela BRF, duas empresas envolvidas em 2017 na operação "Carne fraca", que revelou o pagamento de propinas a inspetores de frigoríficos para autorizar a venda de produtos estragados ou vencidos.