Naufrágio de pesqueiro no Caribe deixa 26 mortos

Ao menos 26 pessoas morreram nesta quarta-feira no naufrágio de um barco de pesca no Caribe hondurenho, na região isolada de la Mosquitia, informaram as Forças Armadas.

"Estão confirmados 47 sobreviventes e 26 mortos", disse o porta-voz das Forças Armadas, capitão José Meza, após se comunicar com membros da Força Naval na região de Mosquitia.

O pesqueiro Wallie, de 70 toneladas, havia zarpado do cabo Gracias a Dios após o fim do defeso da captura da lagosta, e afundou - por causas desconhecidas - em Cayo Gorda, próximo ao ponto de partida.

O porta-voz acrescentou que os corpos resgatados e os sobreviventes serão levados para Puerto Lempira, no departamento de Gracias a Dios.

Horas antes do naufrágio, 40 pessoas foram resgatadas de outro barco que afundou, destacou Meza.

O diretor de Marinha Mercante, Juan Carlos Rivera, disse ao canal de televisão HCH que os detalhes são poucos devido ao isolamento da região, e que uma comissão de especialistas já começou a investigar o naufrágio.

Rivera acrescentou que em várias ocasiões suspendeu permissões de navegação para proprietários que sobrecarregam barcos de pesca.

Segundo a imprensa local, o capitão do Wallie, Austin Hyalock Almendares, deu o alerta de naufrágio antes de morrer.