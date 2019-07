México mantém presença militar na fronteira com Guatemala para conter migração

Quase um mês após ter alcançado um acordo migratório com os Estados Unidos, o governo do México iniciou nesta quarta-feira uma "presença permanente" de forças federais no rio Suchiate, na fronteira com a Guatemala, para evitar a entrada de migrantes.

"A presença será permanente, em apoio às tarefas do Instituto Nacional de Migração (INM)", disse nesta quarta-feira à imprensa o general Vicente Antonio Hernández, coordenador das forças federais mexicanas mobilizadas no sul do país.

O general detalhou que além do Rio Suchiate, os membros da Guarda Nacional foram mobilizados também em 61 passagens migratórias no estado de Chiapas (sul) por onde, disse, transitam veículos com pessoas sem documentos migratórios.

"A partir de 10 de junho começou a 'estratégia de resgate' dos migrantes que são objeto da delinquência organizada, e neste 3 de julho, a vigilância nas rotas de internação, sem substituir as funções da autoridade migratória", disse.

O general acrescentou que de maio até hoje foram "resgatados" 20.400 migrantes na fronteira sul e cerca de 30 traficantes de pessoas foram detidos.

"Seríamos muito irresponsáveis se continuássemos deixando-os ir à vontade", disse ao recordar o caso do migrante salvadorenho que morreu na semana passada no rio Bravo (ou Grande) com sua filha de quase dois anos ao tentar atravessar para os Estados Unidos.

"Vêm em busca de uma vida melhor, mas infelizmente percebemos que encontram até a morte, por isso o resgate", acrescentou.

No mês passado, os Estados Unidos ameaçaram impôr tarifas às vitais exportações do México se o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador não freasse o fluxo de migrantes irregulares, principalmente guatemaltecos, hondurenhos e salvadorenhos que passam por seu território.

Para evitar essa ameaça, o México se comprometeu a mobilizar cerca de 6.000 elementos de sua recém-criada Guarda Nacional em sua fronteira sul, uma medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump qualificou como um "grande trabalho".