Trump diz para Irã ter cuidado com ameaças sobre produção de urânio enriquecido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira para o Irã ter cuidado com as ameaças sobre o aumento de produção urânio enriquecido acima dos níveis permitidos no acordo nuclear de 2015.

"O Irã acaba de emitir uma nova advertência. Rohani disse que enriquecerão urânio 'tanto quanto' quiserem se não houver um novo acordo nuclear", postou Trump no Twitter, fazendo referência ao presidente do Irã, Hasan Rohani. "Tenha cuidado com as ameaças, Irã. Podem se tornar um tiro pela culatra como nunca imaginaram!"

O anúncio do Irã segue a decisão de 8 de maio de suspender partes do acordo nuclear, em resposta à reimposição de sanções por parte de Trump após os Estados Unidos deixarem o pacto no ano passado.

Rohani disse que a decisão de superar o limite de enriquecimento foi uma resposta ao não cumprimento de outras partes do acordo, como o alívio nas sanções americanas.

O limite de enriquecimento estabelecido no acordo é suficiente para a geração de energia, mas muito abaixo do nível de mais de 90 por cento necessário para uma arma nuclear.