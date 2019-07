Harry e Meghan anunciam cerimônia privada de batizado de seu filho

O príncipe Harry e sua esposa Meghan batizarão seu filho Archie no sábado em uma cerimônia privada e não revelarão a identidade de seus padrinhos, disse o Palácio de Buckingham.

"Archie Harrison Mountbatten-Windsor será batizado em uma pequena cerimônia privada pelo Arcebispo de Canterbury na Capela Privada do Castelo de Windsor no sábado, 6 de julho", disse o Palácio de Buckingham em uma nota. "Os padrinhos, de acordo com seus desejos, permanecerão em segredo".

A decisão amplamente esperada de manter o evento longe do conhecimento público, já havia sido criticada pela imprensa da Grã-Bretanha e pelo exército de comentaristas reais que dissecam cada movimento do palácio.

Meghan, a atriz americana que se tornou Duquesa de Sussex, só fez algumas aparições públicas desde que deu à luz Archie, em maio.

O casal real manteve os detalhes do nascimento privados e evitou o tipo de escrutínio da mídia tradicionalmente dedicado aos membros mais antigos de uma das famílias mais famosas do mundo.

Essas decisões atraíram críticas depois que o Palácio de Buckingham revelou que no mês passado o casal usou 2,4 milhões de libras (US $ 3 milhões, 2,7 milhões de euros) de dinheiro público para reformar sua nova casa em Windsor.

Harry e Meghan "não podem ter as duas coisas", afirmou no jornal The Sunday Times Penny Junor, veterana observadora da realeza que escreveu uma biografia sobre Harry.

"Ou eles são totalmente privados, pagam por sua própria casa e desaparecem de vista ou jogam o jogo da maneira como é jogado".