Cinco civis morrem em atentado suicida na Síria, segundo ONG

Cinco civis morreram nesta quarta-feira (3) em um atentado suicida contra a cidade síria de Sueida, o primeiro ataque do tipo em um ano nesta cidade nas mãos do regime no sul do país em guerra, informou uma ONG.

Outros 13 civis ficaram feridos neste atentado cometido por um camicaze a bordo de uma moto, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A agência oficial síria Sana falou de vários mortos no ataque em Sueida, capital da província do mesmo nome, e publicou imagens de uma moto em chamas.

Trata-se do primeiro atentado suicida nesta província de maioria drusa desde que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) lançou uma grande ofensiva em julho de 2018.

Durante esta ofensiva, a comunidade drusa foi alvo de ataques coordenados do EI, que deixaram mais de 260 mortos.

Depois do ataque, o mais mortal contra esta minoria desde o começo da guerra em 2011, os jihadistas sequestraram cerca de trinta mulheres e crianças. Os sobreviventes foram libertados pelo Exército em novembro do mesmo ano.

O EI perdeu seu "califado" há três meses, após ter sido expulso de todas as cidades da Síria, onde a guerra deixou mais de 370.000 mortos.