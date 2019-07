Falha atinge serviços do Facebook em todo o mundo

O Facebook reconheceu nesta quarta-feira uma falha que afeta usuários em várias partes do mundo e disse que está trabalhando em uma solução.

O serviço de monitoramento on-line DownDetector informou anteriormente que a falha começou por volta de 12h00 GMT (09h em Brasília) e afetou o Facebook, bem como os seus serviços Instagram e WhatsApp.

#Facebookdown e #instagramdown chegaram aos trending topics do Twitter, conforme os usuários do mundo todo informavam que esses aplicativos não estavam funcionando.

O Facebook disse em um tuíte: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para baixar ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos em nossos aplicativos. Pedimos desculpas pelo problema e estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível".

De acordo com o DownDetector, milhares de usuários em todo o mundo relataram falhas, sendo a Europa e a América do Norte as mais afetadas.

No começo do ano, uma falha de 24 horas que atingiu os serviços do Facebook foi atribuída a uma "mudança na configuração do servidor".

A falha de 13 de março foi considerada a pior já registrada pelo gigante da internet, que atinge cerca de 2,7 bilhões de pessoas com sua rede social principal, com o Instagram e aplicativos de mensagens.

A empresa não respondeu imediatamente a uma consulta da AFP sobre a falha desta quarta-feira.