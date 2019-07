DNA dos filisteus mostra suas origens europeias

Esqueletos antigos encontrados em Israel e analisados na Alemanha podem ser a chave para resolver o enigma do povo filisteu e estabelecer suas origens europeias pela primeira vez através da análise de seu DNA, de acordo com cientistas.

Esta descoberta sobre as origens deste povo estabelecido na Antiguidade no sudoeste de Canaã, em uma faixa de terra que atualmente fica entre Tel Aviv e Gaza, foi publicado nesta quarta-feira (3) na revista Science Advances, e qualificada como "extraordinária" por um dos arqueólogos a cargo do projeto.

Até agora, os cientistas não tinham nenhuma informação que permitisse traçar a origem dos filisteus. Só sabiam que chegaram a esta região semita por volta do século XII a. C.

Os escritos bíblicos e egípcios os incluíam nos chamados "povos do mar". Suas cerâmicas vermelhas e negras, assim como sua arquitetura, poderiam relacioná-los com as civilizações presentes no Mar Egeu.

"A ideia segundo a qual os filisteus eram migrantes nunca antes pôde ser demonstrada", explica Daniel Master, que dirigiu a equipe arqueológica que fez escavações em Ashkelon, uma das cinco cidades filisteias localizadas atualmente no sudoeste de Israel.

As ossadas encontradas em Ashkelon, da Idade do Bronze e do Ferro, foram analisadas graças a avançadas tecnologias na Alemanha.

Ao comparar o genoma das ossadas dos dois períodos, "descobrimos que os filisteus, que estavam presentes na Idade do Ferro, tinham uma parte de seu genoma que não existia nos povos que viviam ali antes, na Idade do Bronze", destaca Michal Felman, uma das pesquisadoras do Instituto Max Planck para as ciências da história humana em Jena, Alemanha.

"Esta parte do genoma parece derivar de um genoma europeu", acrescentou.

"Há 150 anos os arqueólogos de todo o mundo trabalham sobre este tema", destaca por sua vez Daniel Master, que qualifica a descoberta como "extraordinária".

"Agora, com os resultados do DNA à nossa disposição, que mostram um aporte de origem europeia em Ashkelon no século XII (a. C.) podemos dizer (...) que estas pessoas eram migrantes vindos a esta região no século XII", destacou.

- Primeira migração rastreada -

A equipe de Daniel Master descobriu em 2013 um cemitério filisteu em Ashkelon do qual se pôde obter uma ampla diversidade de amostras de DNA para ser analisadas pelos arqueogeneticistas.

Os resultados, no entanto, não tinham sido publicados até agora, já que os métodos que permitiam este tipo de investigação não estavam disponíveis antes, assegura Michal Feldman.

Os cientistas podem averiguar a origem dos filisteus "na Europa e provavelmente no sul da Europa", mas "ainda não têm suficientes dados para identificar a população exata", destaca.

As razões que levaram os filisteus a se instalar no litoral ensolarado do leste do Mediterrâneo por volta do fim da Idade do Bronze continuam sendo, no entanto, um mistério.

Mas segundo Daniel Master, durante o século XIII a. C. ocorreram várias migrações rumo ao leste do Mediterrâneo. É a primeira vez que os cientistas conseguiram rastrear uma delas, afirma.

Os filisteus, experientes comerciantes e marinheiros, não praticavam a circuncisão e comiam carne de porco e de cachorro, como demonstram os ossos encontrados nas ruínas das outras quatro cidades filisteias vizinhas (Gat, Gaza, Asdod e Ecron), que formavam seu Estado.

Esta misteriosa população desapareceu há 2.600 anos, quando os babilônicos conquistaram a região.

Sua história foi sobretudo transmitida por seus vizinhos e inimigos, os israelitas, na Bíblia.

São mencionados em tom muito negativo desde o Gênesis, e especialmente no livro de Samuel, onde se descreve quando guerreiros filisteus se apoderaram da Arca da Aliança judaica e o famoso duelo entre o guerreiro gigante filisteu Golias contra Davi.