Trump comemora ter 'ajudado' militar de elite absolvido de homicídio

O presidente Donald Trump felicitou, nesta quarta-feira (3), o oficial da Marinha americana Edward Gallagher, absolvido do assassinato em um julgamento por crimes de guerra.

Trump atribuiu para si o mérito de tê-lo ajudado.

Ontem, um tribunal militar da Califórnia declarou Gallagher, de 40 anos, "inocente" do homicídio, em 2017, de um adolescente do grupo extremista Estado Islâmico. O rapaz estava sob custódia no Iraque.

O militar também foi inocentado de outras acusações graves relacionadas ao mesmo caso.

Gallagher, líder do pelotão dos Navy Seal, foi declarado culpado apenas de posar com o corpo do jovem morto em uma foto. Essa sentença significa uma pena muito mais leve.

Trump elogiou o veredicto em um tuíte. Antes disso, já havia sugerido que indultaria Gallagher, se fosse condenado.

"Parabéns ao Navy Seal Eddie Gallagher, a sua maravilhosa esposa Andrea e a toda sua família. Passaram por muitas coisas juntos. Me alegro de poder ajudar!", tuitou.

Agora, após passar nove meses em uma base naval à espera da corte marcial, Gallagher deve ser solto.