Wall Street bateu novos recordes nesta quarta-feira, depois que dados sobre a economia dos Estados Unidos darem a impressão de que são as maiores as chances do Fed baixar as taxas de juros.

Em uma sessão mais curta devido à véspera do feriado do Dia da Independência, os três principais índices subiram com valores sem precedentes: o Índice Dow Jones Industrial Average ganhou 0,67%, o Nasdaq, de ações tecnológicas, 0,75%, e o S&P500; somou 0,77%, seu terceiro recorde consecutivo.