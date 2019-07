Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

A Eutelsat Communications (Paris:ETL) e a Broadpeak anunciam um investimento de cerca de 20% na Broadpeak, uma empresa líder em soluções de distribuição de conteúdo de vídeo.

A Broadpeak é fornecedora de tecnologias de redes de entrega de conteúdo - CDN (Content Delivery Network) que otimizam a entrega de conteúdo de vídeo através de redes terrestres e de satélite para oferecer aos usuários finais a melhor qualidade de visualização em todos os dispositivos. O investimento da Eutelsat na Broadpeak é mais um passo na sua estratégia de integrar o satélite no ecossistema do Protocolo de Internet (IP), após o lançamento em setembro de 2018 do Eutelsat CIRRUS, sua solução híbrida de satélite e OTT que oferece aos canais de TV por satélite e operadores a capacidade de oferecer ao consumidor uma experiência multitela flexível e homogênea.

A Eutelsat e a Broadpeak reunirão seus recursos tecnológicos para expandir seus respectivos portfólios de serviços para operadoras de telecomunicações, grupos de mídia e proprietários de conteúdo, oferecendo soluções de entrega de vídeo prontas para atender à crescente demanda por conteúdo de vídeo em todas as redes. As empresas também trabalharão juntas em projetos para integrar a tecnologia de satélite na próxima geração de redes móveis 5G.

O investimento da Eutelsat, sob a forma de ações e obrigações convertíveis, representa uma quantia de aproximadamente 10 milhões de euros.

Jean-Hubert Lenotte, diretor de Estratégia e Recursos da Eutelsat, disse: "Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Broadpeak, com quem temos trabalhado desde 2015. Essa associação com um líder reconhecido e inovador em soluções de entrega de conteúdo de vídeo nos permitirá expandir nossa oferta nesta área. Após o lançamento do Eutelsat CIRRUS em setembro passado, esse investimento reflete nossa estratégia de acelerar a integração de tecnologias IP e satélite, expandindo o portfólio de soluções tecnológicas disponíveis para nossos clientes de transmissão para levar conteúdo aos espectadores em diversos canais".

Jacques Le Mancq, cofundador e chairman da Broadpeak, explica que esta operação é um novo capítulo no desenvolvimento da empresa: "Este investimento da Eutelsat nos permitirá fortalecer nossa equipe e financiar o crescimento forte de nossos negócios. Estamos muito animados para desenvolver nossa parceria com a Eutelsat, com a qual construiremos serviços de próxima geração para oferecer, otimizar e monetizar experiências de vídeo de alta qualidade para usuários finais, estejam eles em casa ou em deslocamento".

Sobre o BroadpeakA Broadpeak® projeta e fabrica componentes de entrega de vídeo para provedores de conteúdo e provedores de serviços de rede, implementando serviços de telecomunicações, cabo, satélite, OTT e móveis. Seu portfólio de soluções e tecnologias impulsiona a entrega de filmes, programação de televisão e outros conteúdos de vídeo em redes gerenciadas e a Internet para visualização em qualquer tipo de dispositivo. Os sistemas e serviços da empresa ajudam as operadoras a aumentar a participação de mercado e melhorar a fidelidade dos assinantes com qualidade superior de experiência. A Broadpeak suporta todos os seus clientes em todo o mundo, desde instalações simples até grandes sistemas de entrega, atingindo capacidades de vários milhões de fluxos simultâneos. A empresa está sediada em Cesson-Sevigne, na França.

Sobre a Eutelsat CommunicationsEstabelecida em 1977, a Eutelsat Communications é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. Com uma frota global de satélites associada à sua infraestrutura terrestre, a Eutelsat possibilita que clientes governamentais e dos mercados de vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização. Mais de 7.000 canais de televisão operados pelos maiores grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat para um bilhão de telespectadores equipados para recepção de DTH ou conectados a redes terrestres. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicações ao redor do mundo, a Eutelsat conta com uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 46 países dedicados a entregar a mais alta qualidade de serviço. Para mais informações sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com

