A criação de empregos no setor privado mostrou em junho uma alta menor que a esperada pelos analistas, segundo pesquisa ADP publicada nesta quarta-feira.

Cerca de 102.0000 novas contratações foram registradas apenas no setor privado, contra as 41.000 em maio, segundo cifra revisada em alta.

Apesar do aumento, as expectativas para junho eram maiores: os analistas esperavam um melhor desempenho do setor privado com 145.000 novos empregos.