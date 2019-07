Déficit comercial americano registra forte alta em maio

O déficit comercial dos Estados Unidos registrou forte alta em maio, motivado por importações no setor automotivo e um recorde negativo na balança comercial com o México, informou o Departamento do Comércio.

A balança comercial de bens e serviços encerrou o quinto mês do ano com 55,5 bilhões de dólares de déficit, um aumento de 8,4% na comparação com abril, dado que foi revisado em alta e ficou em US$ 51,2 bilhões.

O resultado de maio representa o maior aumento desde dezembro, acima das previsões dos analista. E, em conjunto com os números de abril, pode afetar as previsões de crescimento para o segundo trimestre.

Os dados são um golpe para as políticas do presidente Donald Trump, cujo governo estabeleceu como um dos principais objetivos eliminar o déficit, com diversas renegociações de acordos e batalhas comerciais.

O resultado é consequência de um aumento de 2% nas exportações, a 210,6 bilhões de dólares, mas que ficaram abaixo das importações, que avançaram 3,3%, a US$ 266,2 bilhões.

As compras no exterior registraram o maior avanço em quatro anos, principalmente carros de passeio, petróleo, semicondutores e bens de consumo.

Apenas com o México, país ameaçado por Trump com eventuais tarifas de importação, o déficit subiu 14% na comparação com abril, a 9,068 bilhões de dólares em maio, um recorde desde 2009.

O saldo negativo com o México cresceu 35%, a 40,4 bilhões de dólares, nos primeiros cinco meses do ano.

Em geral, no período janeiro-maio o déficit comercial cresceu 6,45% na comparação com os cinco primeiros meses de 2018. Mas com a China, país que virou alvo de uma batalha comercial de Trump. o déficit caiu 10,5%.