Socialista David Sassoli, da Itália, é eleito presidente do Parlamento Europeu

O eurodeputado italiano David-Maria Sassoli, do bloco dos Socialistas & Democratas (S&D;), foi eleito nesta quarta-feira presidente do Parlamento Europeu com 345 dos 667 votos válidos na segunda rodada da disputa. O tempo de mandato é de dois anos e meio, ou seja, metade da legislatura, com possibilidade de uma única reeleição.



A família partidária do S&D; detém 154 dos 751 assentos na Casa com sede em Estrasburgo, na França.



Os candidatos derrotados foram o tcheco Jan Zahradil, dos Conservadors e Reformistas Europeus (ECR), com 160 votos, a alemã Ska Keller, dos Verdes, com 119 votos, e a espanhola Sira Rego, da Esquerda Unida Europeia/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), com 43 votos.